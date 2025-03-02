Богородское, Московская область, 2 марта, 2025, 08:13 — ИА Регнум. В Московской области на месте пожара на складе произошло частичное обрушение. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе МЧС России.

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«На подмосковном складе обрушилась конструкция здания на 800 «квадратах», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В министерстве добавили, что площадь возгорания выросла до 5 тыс. кв. м.

Как сообщало ИА Регнум, склад пластиковой продукции загорелся в деревне Большое Буньково в Богородском городском округе Московской области. Огонь в здании вспыхнул утром 2 марта. К приезду пожарных площадь пожара составляла 3,3 тыс. кв. м.

К ликвидации возгорания привлекли десять единиц техники и 45 специалистов. В связи с масштабной площадью пожара к месту происшествия стягивают дополнительные силы и средства.

Причины возникновения пожара и данные о пострадавших не приводятся.

Еще один крупный пожар на складе произошел 23 января в подмосковном Клину. На Волоколамском шоссе загорелись складские помещения комплекса «Логистера». Спустя несколько часов возгорание удалось локализовать на площади 5 тыс. кв. м., ему был присвоен второй номер сложности. К тушению привлекали порядка 100 специалистов и более 30 единиц техники, его осложняла высокая пожарная нагрузка внутри склада.