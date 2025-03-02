Москва, 2 марта, 2025, 08:10 — ИА Регнум. Сорванные переговоры президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским наглядно продемонстрировали всем, что военный конфликт окончен, киевский режим проиграл. Такое мнение высказал ТАСС американец Дэниэл Мартиндейл, который два года помогал России из украинского тыла.

Jim LoScalzo/POOL/Global Look Press

«Учитывая катастрофический результат недавней встречи Зеленского с Трампом в Белом доме, я думаю, даже самому закоренелому украинскому патриоту, вероятно, ясно, что война для них окончена. Украина проиграет», — сказал он.

Мартиндейл обратился к украинцам с призывом сообщать о местах скопления ВСУ и помогать скорейшему освобождению страны. В качестве одной из возможностей он назвал Telegram-бот «Лови калибр».

Американец находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года. Сам связался с российскими силовиками и предложил помощь.

Два года он сообщал координаты украинских военных объектов. Полученная от него информация неоднократно использовалась для нанесения огневого поражения инфраструктуре, технике и личному составу противника.

27 октября 2024 года российские бойцы вывели его из зоны боевых действий и доставили в Донецк. Потом он уехал в Москву.

Как сообщало ИА Регнум, только Россия может давать обещания по вопросу Украины, но если США хотят достичь мира, им следует доставить в Москву для суда преступников из украинского руководства, считает Мартиндейл.

Дэниэл Мартиндейл уникален тем, что не поддался западной пропаганде. Осознал, что на Украине и в Донбассе происходит геноцид русскоязычного населения, ранее заявлял политолог Илья Ухов.

Президент РФ Владимир Путин, который даже не присутствовал, вышел победителем из перепалки Трампа и Зеленского, считает президент Финляндии Александер Стубб. Комментируя поведение Зеленского, Стубб отметил, что занимается дипломатией практически всю свою жизнь, однако такого не видел.