При киевском режиме один из детских домов Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР) мог использоваться как плацдарм для медицинских экспериментов над детьми. После освобождения от вражеских сил сотрудники ФСБ и спецподразделения Росгвардии нашли в учреждении шокирующие документы — списки из более 20 воспитанников, которых иностранные медики принудительно привили неизвестными препаратами, сообщает 1 марта военкор RT Саргон Хадай. По его словам, позже этих детей отправили в Европу, их следы потерялись. Таким известием ознаменован новый, 1102-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Биолаборатория

Корреспондент поведал, что прививки под угрозой увольнения получали и взрослые. Сотрудница детского дома рассказала, что молодой мужчина скончался после укола.

О том, что на Украине ставят медицинские эксперименты на мирных жителях и раненых военных, сообщал в феврале 2025 года посол Министерства иностранных дел (МИД) России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Дипломат подчёркивал, что «экспериментаторы» собирают информацию по реакциям организмов испытуемых на те или иные препараты.

Лисичанск был полностью освобождён российскими войсками 2 июля 2022 года. Кровь стынет от того, что творилось с детьми: в одной из школ города изверги из карательного батальона «Торнадо» обустроили «пыточную», отмечала ещё в июне 2023 года заместитель председателя Государственной думы (ГД) России, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений в отношении детей со стороны киевского режима Анна Кузнецова.

В интервью «Российской газете» вице-спикер ГД также поведала, что детей в этой пыточной истязали, насиловали, всё это снимали на видео. А в другом луганском городе с названием Счастье при участии директора одного из лицеев нелюди организовали подвоз несовершеннолетних девушек-сирот батальону «Айдар» (организация признана террористической и запрещена в России) «для издевательств и удовлетворения сексуальных потребностей», отмечала Анна Кузнецова.

Всего, по данным следственных органов, с начала военного конфликта от действий киевского режима пострадали более 24 300 детей, еще около 500 были хладнокровно убиты. Матери несовершеннолетних, погибших и пострадавших в результате боевых действий отправили в ООН более тысячи обращений. Все они были проигнорированы, отмечал 16 января 2025 года Telegram-канал телерадиокомпании ВС РФ «Звезда».

Незамедлительно начать расследование преступлений Зеленского призвал в соцсети Х журналист Такер Карлсон. По его словам, «одному Богу известно, что украинцы сделали с патогенами из американских биолабораторий в своей стране».

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