Вашингтон, 2 марта, 2025, 07:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на предстоящем саммите в Лондоне намерен призвать европейских коллег принять новую жестокую реальность, а также увеличить расходы на оборону. Об этом 2 марта сообщило агентство Bloomberg.

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«Стармер заявит европейским лидерам, что им нужно взглянуть в лицо «суровой реальности» и увеличить расходы на оборону, поскольку британский премьер-министр пытался использовать свою линию в Белом доме, чтобы не допустить распада трансатлантического альянса из-за Украины», — отметили в статье.

Авторы добавили, что тщательно подготовленных речей в поддержку Украины будет недостаточно для убеждения Вашингтона согласиться на гарантии безопасности, которые хотят европейцы. Их последние действия показали Белому дому, что у Европы есть влияние и что ей необходимо присутствовать за столом переговоров по Украине.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта в Лондоне запланирована встреча европейских лидеров с участием главы киевского режима Владимира Зеленского. На ней будут обсуждаться гарантии безопасности, которые Европа сможет предоставить Украине после урегулирования конфликта. Страны Прибалтики возмутились тем, что их не пригласили в Лондон на саммит. По словам источника британского телеканала Sky News, именно Латвия, Литва и Эстония оказывают Украине наибольшую помощь, если оценивать её с точки зрения доли расходов от ВВП этих стран.

Британское агентство Reuters сообщало, что глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече по Украине в Лондоне 2 марта планирует заявить о готовности республики снова принять мирные переговоры между Москвой и Киевом.