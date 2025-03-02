Москва, 2 марта, 2025, 07:47 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по ряду статей, в том числе по статье о терроризме. Следователи получили информацию о новых нападениях. Об этом 1 марта сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СК РФ

«По фактам совершенных правонарушений и преступлений в отношении граждан РФ, имеющих также гражданство Абхазии, возбуждены уголовные дела по ряду статей Уголовного кодекса РФ», — пояснила Петренко.

По словам представителя СК РФ, 1 марта во время второго тура выборов и подсчета голосов в Абхазии было зафиксировано несколько случаев угроз жизни и препятствования свободному волеизъявлению, в частности, были намерения испортить урну с бюллетенями.

На одном из участков несколько мужчин открыли огонь из автоматов по полицейским. Некоторых нападавших задержали, значительное число подозреваемых установлено российскими и абхазскими силовиками. Петренко отметила, что ведется активная работа по задержанию всех причастных.

Она также сообщила, что появились новые подозреваемые в деле о разжигании ненависти и вражды к проживающим в Абхазии россиянам.

Расследование продолжается.

Светлана Петренко добавила, что один из участников преступной группы, напавшей на избирательный участок и открывшей огонь по полицейским 1 марта, уже установлен. Стрелявшим оказался Нурик Смыр.

Как сообщало ИА Регнум, по предварительным данным, во втором туре президентских выборов в Абхазии лидирует Бадра Гунба. Он набрал большинство голосов избирателей — 56%.

По предварительным итогам голосования, Гунба набрал 54 859 голосов. 41 701 человек проголосовал за Адгура Ардзинбу (42%).

Предварительные итоги Центризбирком Абхазии огласит 2 марта. Впервые голосование проходило без российских наблюдателей.