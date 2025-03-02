Богородское, Московская область, 2 марта, 2025, 07:16 — ИА Регнум. В деревне Большое Буньково в Богородском городском округе Московской области утром 2 марта загорелся склад пластиковой продукции. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«В деревне Большое Буньково горит хранилище пластиковой продукции. Предварительно, в огне 9 тыс. квадратов», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

К ликвидации возгорания привлекли десять единиц техники и 45 специалистов. В связи с масштабной площадью пожара к месту происшествия стягивают дополнительные силы и средства.

Причины возникновения пожара и данные о пострадавших не приводятся.

Позже в ведомстве уточнили, что площадь пожара составляет 3,3 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА Регнум, днём 23 января в подмосковном Клину вспыхнул пожар в здании склада на Волоколамском шоссе. Загорелись складские помещения комплекса «Логистера». По информации ГУ МЧС России по Московской области, после нескольких часов пожар удалось локализовать на площади 5 тыс. кв. м. Пожару присвоили второй номер сложности. К тушению пожара привлекали порядка 100 специалистов и более 30 единиц техники. Ликвидацию возгорания осложняла высокая пожарная нагрузка внутри склада.

В промышленной зоне на юге Москвы 25 ноября 2024 года произошёл крупный пожар на складе, где хранились баллоны с фреоном. Его площадь составила 2,5 тыс. кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Позднее возгорание удалось ликвидировать.