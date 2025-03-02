Вашингтон, 2 марта, 2025, 07:07 — ИА Регнум. Курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) миллиардер Илон Маск согласился с предложением по выходу Америки из ООН и НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание ООН

«Я поддерживаю», — написал он в соцсети X, комментируя запись одного из пользователей о том, что США давно пора выйти из альянса и Организации Объединенных Наций.

Как сообщало ИА Регнум, представители Республиканской партии внесли на рассмотрение конгресса США законопроект о полном выходе страны из ООН.

Инициаторы считают, что глава Белого дома Дональд Трамп должен полностью аннулировать членство США в организации, а также в любых органах, специализированных агентствах, комиссиях и других ведомствах, формально связанных с ООН.

Проект закона предполагает прекращение финансирования ООН.

5 февраля президент Трамп подписал исполнительный указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Заместитель постоянного представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что долг США в регулярный бюджет ООН составляет 2,8 млрд долларов. Он также напомнил об обязанности стран — участниц организации пополнять ее бюджет, и в случае, если долг государства превысит сумму необходимых отчислений за два года, она лишается права голоса в Генассамблее ООН.