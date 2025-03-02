Москва, 2 марта, 2025, 06:56 — ИА Регнум. От действий украинских вооружённых формирований в приграничных и тыловых регионах России погибли 652 мирных жителя. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

«В результате <…> преступных действий украинской стороны погибли 652 мирных жителя, из них 23 ребенка. Ранения получили 2980 человек, в том числе 169 детей», — уточнил глава СКР в интервью ТАСС.

По словам Бастрыкина, все факты расследуются, всего было возбуждено 2690 уголовных дел.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля официальный представитель СК России Светлана Петренко объявила о возбуждении дела о теракте в связи с убийствами мирных жителей в курском селе Николаево-Дарьино, совершёнными украинскими военными. Убийства граждан совершались с августа по декабрь 2024 года. Причастные к этим преступлениям будут установлены и привлечены к ответственности, заверили в СКР.

Нечеловеческие поступки бойцов ВСУ в отношении жителей Курской области доказывают жестокость киевского режима, подчёркивал посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Курская авантюра киевского режима — это преступление против народа России, заявил президент Владимир Путин.

Мировое сообщество должно оказать влияние на руководство Украины, чтобы остановить преступления киевского режима, призвал председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. В письме, адресованном международным организациям, диппредставительствам, политикам, журналистам и правозащитникам, он указал свидетельства преступлений киевского режима за период с 1 сентября по 31 октября 2024 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Брянской области.