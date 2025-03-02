Москва, 2 марта, 2025, 06:39 — ИА Регнум. Кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Ольга Леонова рассказала агентству «Прайм» о том, что за выращивание некоторых видов растений на приусадебном участке можно получить штраф и даже лишиться свободы.

Дача

В постановлении правительства от 27 ноября 2010 года № 934 в редакции от 2024 года есть полный перечень запрещенных к выращиванию растений.

Эти растения опасны содержанием в них наркотических и/или психотропных веществ. В перечне не только мак и конопля, но и экзотические голубой лотос, ипомея трехцветная, роза гавайская и другие. Нередко для дачников это просто безобидные цветы, выращивание которых может стать причиной серьезных проблем.

За хотя бы одно растение из списка на участке предусмотрен штраф от 3 до 5 тыс. рублей. А выращивание в особо крупном размере чревато тюремным сроком до восьми лет.

Как сообщало ИА Регнум, самые распространённые «дачные» нарушения в России, которые по-настоящему пристально отслеживают власти, это самозахваты участков. А вот «святое» для большинства дачников приготовление шашлыков, скорее всего, не вызовет неприятностей, если соблюдать простые правила.

О штрафах для российских дачников, действующих в нынешнем году, рассказал депутат Госдумы («Единая Россия») и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Платить в 2024-м придётся не только за самозахват земельных участков и возведение незаконных построек, но, например, за неправильную установку мангала и задолженность по электричеству, уточнил депутат.