Вашингтон, 2 марта, 2025, 06:30 — ИА Регнум. После перепалки главы киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме прекращение военной помощи Украине обернётся «афганским синдромом» для американского лидера. Об этом 1 марта написала газета The Washington Post (WP).

Иван Шилов ИА Регнум

«Я надеюсь, что «афганский синдром» сохранит поддержку ВСУ со стороны США», — приводит издание комментарий бывшего украинского министра обороны Алексея Резникова.

Другие источники газеты также выразили надежду на то, что «афганская дилемма» не позволит Трампу полностью заблокировать военную помощь Украине.

В статье упоминается неоднократная критика действующего главы Белого дома в адрес бывшего президента США Джо Байдена, при котором в 2021 году был организован вывод войск из Афганистана. Для Трампа прекращение помощи Украине станет чёрным пятном в карьере, указали авторы.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2024 года Дональд Трамп называл вывод американского контингента из Афганистана катастрофой и самой позорной страницей истории страны. По его словам, к такому исходу привели слабость и некомпетентность вице-президента США Камалы Харрис и Байдена. Трамп также заявил, что потребует отставки каждого высокопоставленного военного чиновника, причастного к выводу войск.

В ночь на 31 августа 2021 года американские войска покинули Афганистан после 20 лет военного присутствия в этой стране. Произошло это после захвата 15 августа Кабула участниками организации «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).