Гунба лидирует во 2-м туре выборов президента Абхазии
«Апсны 360»: Гунба лидирует во 2-м туре выборов президента Абхазии с 56% голосов
Сухум, 2 марта, 2025, 06:13 — ИА Регнум. По предварительным данным, во втором туре президентских выборов в Абхазии лидирует Бадра Гунба. Он набрал большинство голосов избирателей — 56%. Данные сообщил Telegram-канал «Апсны 360».
По предварительным итогам голосования, Гунба набрал 54 859 голосов. 41 701 человек проголосовал за Адгура Ардзинбу (42%), 20 307 жителей проголосовали против всех (2%).
Предварительные итоги Центризбирком Абхазии огласит 2 марта.
По словам победителя, предварительные результаты выборов говорят о доверии, которое оказали абхазцы.
Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля в Абхазии стартовали досрочные президентские выборы. В первом туре было два кандидата: вице-президент Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба. Впервые голосование проходило без российских наблюдателей.
Председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан 16 февраля отметил, что Бадра Гунба лидировал в первом туре президентских выборов, набрав 46,38% голосов, Адгур Ардзинба набрал 36,92%. Поскольку никому из кандидатов не удалось набрать абсолютное большинство голосов, потребовалось провести второй тур.
1 марта состоялся второй тур выборов. В этот день в Гагрском районе произошла попытка вторжения на избирательный участок. Инцидент случился в 14-м округе на участке № 5 в Цандрыпше. Неизвестные вооружённые люди попытались дестабилизировать обстановку, но ситуацию взяли под контроль полицейские. Двое предполагаемых нападавших после перестрелки с полицией были задержаны и госпитализированы.
В Абхазии в ходе второго тура выборов и дальнейшего подсчёта результатов произошли новые нападения на россиян, имеющих также гражданство республики. По фактам совершённых правонарушений возбудили уголовные дела по нескольким статьям, в том числе «Терроризм».