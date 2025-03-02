Сухум, 2 марта, 2025, 06:13 — ИА Регнум. По предварительным данным, во втором туре президентских выборов в Абхазии лидирует Бадра Гунба. Он набрал большинство голосов избирателей — 56%. Данные сообщил Telegram-канал «Апсны 360».

Иван Шилов ИА Регнум Итоги выборов

По предварительным итогам голосования, Гунба набрал 54 859 голосов. 41 701 человек проголосовал за Адгура Ардзинбу (42%), 20 307 жителей проголосовали против всех (2%).

Предварительные итоги Центризбирком Абхазии огласит 2 марта.

По словам победителя, предварительные результаты выборов говорят о доверии, которое оказали абхазцы.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля в Абхазии стартовали досрочные президентские выборы. В первом туре было два кандидата: вице-президент Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба. Впервые голосование проходило без российских наблюдателей.

Председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан 16 февраля отметил, что Бадра Гунба лидировал в первом туре президентских выборов, набрав 46,38% голосов, Адгур Ардзинба набрал 36,92%. Поскольку никому из кандидатов не удалось набрать абсолютное большинство голосов, потребовалось провести второй тур.

1 марта состоялся второй тур выборов. В этот день в Гагрском районе произошла попытка вторжения на избирательный участок. Инцидент случился в 14-м округе на участке № 5 в Цандрыпше. Неизвестные вооружённые люди попытались дестабилизировать обстановку, но ситуацию взяли под контроль полицейские. Двое предполагаемых нападавших после перестрелки с полицией были задержаны и госпитализированы.

В Абхазии в ходе второго тура выборов и дальнейшего подсчёта результатов произошли новые нападения на россиян, имеющих также гражданство республики. По фактам совершённых правонарушений возбудили уголовные дела по нескольким статьям, в том числе «Терроризм».