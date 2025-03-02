Кемерово, 2 марта, 2025, 06:02 — ИА Регнум. Троим фигурантам уголовного дела о пожаре в торговом центре Кемерова «Зимняя вишня» сократили сроки наказания. Соответствующее решение принял восьмой кассационный суд общей юрисдикции.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

В частности, под сокращение сроков наказания попали экс-глава регионального управления Госстройнадзора Танзиля Комкова, её сын Эдуард Комков и возглавлявший компанию, занимавшуюся реконструкцией Кемеровского кондитерского комбината под торговый центр, Никита Чередниченко.

По данным «РИА Новости», суд смягчил наказание без изменений квалификации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Танзилю Комкову приговорили к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, по решению суда она должна заплатить штраф в размере 80 млн рублей. Также её лишили права занимать должности на государственной службе сроком на 12 лет. Её сыну Эдуарду Комкову назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 70 млн рублей. Никиту Чередниченко приговорили к 15 годам в исправительной колонии строго режима, а также выплате штрафа в размере 70,5 млн рублей.

Трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года. Пожар унёс жизни 60 человек, большинство из которых — дети. Всего по факту трагедии суды рассматривали четыре уголовных дела, фигурантами по которым проходили 15 человек.