Осло, 2 марта, 2025, 05:28 — ИА Регнум. Норвегия не откажется от сотрудничества с Военно-морскими силами США, несмотря на информацию об отказе нефтяной компании Haltbakk Bunkers поставлять топливо американским военным. Об этом 2 марта заявил министр обороны королевства Торе Сандвик.

U.S. Navy Корабли ВМС США

«Мы видели сообщения, выражающие обеспокоенность по поводу поддержки кораблей ВМС США в Норвегии. Это не соответствует политике норвежского правительства», — заверил министр.

Сандвик подтвердил, что вся ранее запрошенная поддержка была предоставлена США. По его словам, Вашингтон и Осло поддерживают тесное и прочное оборонное сотрудничество. США продолжат получать от Норвегии необходимые им поставки, подытожил глава минобороны королевства.

Как сообщало ИА Регнум, британская газета The Daily Express написала, что нефтяная компания Haltbakk Bunkers после скандальной перепалки американского президента Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского отказалась продавать топливо американским военным в Норвегии, а также прибывающим американским кораблям. Haltbakk Bunkers опубликовала в соцсетях заявление о поддержке Зеленского, заверив, что прекратит поставки топлива всем американцам в Норвегии.

Дональд Трамп был не только разочарован, но и зол после переговоров с Зеленским 28 февраля, прокомментировал советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц. Разговор Трампа с Зеленским закончился скандалом и удалением украинской делегации из Овального кабинета.

Журналистка CBS News заявила, что у президента США нет желания разговаривать с Зеленским после скандала.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал перепалку между Трампом, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Зеленским «исторической».