Вашингтон, 2 марта, 2025, 05:23 — ИА Регнум. Анализируя прошедшую встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп вспомнил главу российского государства Владимира Путина из-за несправедливых обвинений. Об этом напасал обозреватель CNN Захари Вулф.

Иван Шилов ИА Регнум

По мнению колумниста, Трамп уже явно враждебно настроен по отношению к Зеленскому, при этом «чувствует родство с Путиным».

«Путин прошёл со мной через адские испытания. Он прошёл через фальшивую охоту на ведьм, где его и Россию использовали», — заявил журналистам американский лидер.

Как пояснил Вулф, Трамп имел в виду оценку разведывательного сообщества США о том, что Россия вмешалась в выборы 2016 года в попытке помочь Дональду Трампу.

«Проведенное специальным прокурором расследование выявило многочисленные контакты между кампанией Трампа и россиянами, но не нашло достаточных доказательств для утверждения о сговоре. Расследование омрачило большую часть первого срока правления Трампа», — признал Вулф.

По словам колумниста, вернувшись в должность, Трамп уже не считает Путина врагом.

Как сообщало ИА Регнум, после скандала с Зеленским Трамп заявил, что готов возобновить разговор с ним на определённых условиях. Диалог сторон возможен в том случае, если глава киевского режима не будет отрицательно высказываться о Владимире Путине, а также продемонстрирует стремление к мирным переговорам, отметил глава Белого дома.

От Зеленского ждут публичных извинений после перепалки в Белом доме. Он их приносить не собирается.

Владимир Путин, который даже не присутствовал, вышел победителем из перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского, считает президент Финляндии Александер Стубб. Комментируя поведение Зеленского, Стубб отметил, что занимается дипломатией практически всю свою жизнь, однако такого не видел.