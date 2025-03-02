Тегеран, 2 марта, 2025, 05:01 — ИА Регнум. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на украинском языке заявил о ненадёжности США, комментируя пререкания главы киевского режима Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

«Первый урок из ситуации на Украине заключается в том, что поддержка западными державами стран и правительств, которые являются их марионетками, — мираж. Это должны понять все правительства», — отметил Хаменеи.

Он напомнил свой пост в соцсетях от 1 марта 2022 года, где призывал правительства, выражавшие надежду на США и Европу, посмотреть на состояние Украины.

Как сообщало ИА Регнум, Владимиру Зеленскому нужно было договориться с Дональдом Трампом о выгодном для Украины мире, но он устроил скандальную перепалку, заявил американский сенатор Тед Круз. Эта встреча, по его мнению, без преувеличения оказалась худшей в истории. Он считает, что глава киевского режима заранее всё спланировал и решил, что может побороться с американским лидером, оскорблять и принижать его. Однако его быстро поставили на место, отметил сенатор.

В октябре 2024 года глава турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек высказал мнение, что западные страны во главе с США после провала ВСУ на фронте предадут Украину, как это ранее произошло с Афганистаном. По его словам, украинский конфликт закончится успехами армии России.