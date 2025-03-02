Москва, 2 марта, 2025, 04:34 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что за три года ВСУ атаковали более 30 российских регионов, расположенных вне зоны спецоперации.

Иван Шилов ИА Регнум FPV-дрон

«С начала проведения специальной военной операции украинской стороной атакованы территории 34 субъектов РФ», — цитирует ТАСС Бастрыкина.

Глава СК добавил, что киевский режим применяет в том числе западное вооружение: ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и ствольной артиллерии, беспилотники.

Как передавало ИА Регнум, при ударе беспилотника ВСУ по территории Беловского района Курской области пострадал мужчина, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

В ночь на 1 марта силы ПВО обнаружили и ликвидировали над восемью регионами России 48 вражеских беспилотников. Самая массированная атака ВСУ с воздуха пришлась на Тверскую область, где ВС РФ ликвидировали 21 дрон. Ещё 11 БПЛА уничтожили в небе над Крымом. Пять вражеских дронов ночью сбили в Брянской области. В Белгородской и Ростовской областях уничтожили по три украинских беспилотника. По два дрона поразили в Смоленской и Липецкой областях. Ещё один БПЛА был сбит в Курской области.