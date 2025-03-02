За три года Украина атаковала более 30 российских регионов — Бастрыкин
Бастрыкин: с февраля 2022 года киевский режим атаковал 34 региона России
Москва, 2 марта, 2025, 04:34 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что за три года ВСУ атаковали более 30 российских регионов, расположенных вне зоны спецоперации.
«С начала проведения специальной военной операции украинской стороной атакованы территории 34 субъектов РФ», — цитирует ТАСС Бастрыкина.
Глава СК добавил, что киевский режим применяет в том числе западное вооружение: ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и ствольной артиллерии, беспилотники.
Как передавало ИА Регнум, при ударе беспилотника ВСУ по территории Беловского района Курской области пострадал мужчина, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
В ночь на 1 марта силы ПВО обнаружили и ликвидировали над восемью регионами России 48 вражеских беспилотников. Самая массированная атака ВСУ с воздуха пришлась на Тверскую область, где ВС РФ ликвидировали 21 дрон. Ещё 11 БПЛА уничтожили в небе над Крымом. Пять вражеских дронов ночью сбили в Брянской области. В Белгородской и Ростовской областях уничтожили по три украинских беспилотника. По два дрона поразили в Смоленской и Липецкой областях. Ещё один БПЛА был сбит в Курской области.