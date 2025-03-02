Палм-Бич, США, 2 марта, 2025, 04:27 — ИА Регнум. Вблизи поместья президента США Дональда Трампа подняли истребители для сопровождения трех гражданских самолетов, нарушивших закрытое воздушное пространство. Об этом сообщил один из ведущих телеканала Newsmax.

Robert Sullivan Истребители F-16 ВВС США

«Истребители F-16 сопровождали три гражданских самолета, чтобы они покинули район», — уточнил журналист в соцсети Х.

Ведущий добавил, что одному из истребителей потребовалось выпустить сигнальные ракеты. В результате все самолеты безопасно вывели за пределы закрытой зоны. Инцидент произошел днем 1 марта, отметил источник.

Как сообщало ИА Регнум, 11 февраля Варшава подняла в воздух дежурную военную авиацию из-за «активности России». В связи с «операцией РФ на территории Украины» в состояние высшей степени готовности привели наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки, утверждало командование ВС Польши. Польские военные заявили, что такие меры предприняты для защиты территории республики.

Ночью 8 сентября 2024 года Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 в связи с вторжением беспилотника со стороны Украины. Самолеты находились в небе полтора часа и вернулись после того, как БПЛА покинул воздушное пространство страны. Расследование инцидента проводилось в районе города Периправы, где радиолокационные системы наблюдения зафиксировали беспилотник.