Лисичанск, ЛНР, 2 марта, 2025, 04:17 — ИА Регнум. В одном из детских домов Лисичанска Луганской Народной Республики сотрудники Росгвардии и ФСБ обнаружили список более чем из 20 детей, которым при киевском режиме принудительно ставили прививки неизвестными вакцинами. Об этом сообщил военкор RT Саргон Хадай.

Иван Шилов ИА REGNUM Биолаборатория

По информации Хадая, есть неопровержимые факты, что к неизвестной вакцинации причастны европейские организации и медики.

Постепенно детей увозили во Львов, а потом переправляли в Европу. На данный момент о них нет никаких сведений.

Также известно, что и взрослым ставили прививки под угрозой увольнения. Сотрудница детского дома рассказала, что молодой мужчина скончался после укола.

Как сообщало ИА Регнум, процветающая на Украине чёрная трансплантология стала любимым развлечением Запада. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, Украина при правящем режиме постепенно превращается в полигон западных стран для экспериментов с биолабораториями и чёрной трансплантологией.

В феврале 2024 года сообщалось, что в ЛНР обнаружили документы, подтверждающие, что трансплантация органов на Украине была поставлена на поток. А одними из первых доноров в ходе специальной военной операции стали бойцы Вооружённых сил Украины.

Украина была одной из главных «стран-полигонов», где при поддержке местных чиновников в интересах западных фармакологических компаний проводили испытания препарата, который мог вызвать разные формы рака. В частности, его апробировали на пациентах психиатрического отделения больницы №7 Мариуполя.

В ходе проведения специальной военной операции Россия получила документы, подтверждающие, что США на территории Украины проводили работы с компонентами биологического оружия, осуществляли исследования возбудителей особо опасных инфекций.