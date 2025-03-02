Гунба объявил о своей победе во втором туре выборов президента Абхазии
Гунба объявил о своей победе по итогам второго тура выборов президента Абхазии
Сухум, 2 марта, 2025, 03:55 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба заявил о своей победе во втором туре на выборах. Об этом он объявил на встрече со сторонниками штаба.
«Это результат голосования нашего народа. Это не победа команды Бадры Гунбы и Беслана Бигвавы, это должно стать победой народа Абхазии ради будущего нашей страны», — отметил он.
По его словам, предварительные результаты говорят о доверии, которое оказали граждане Абхазии.
Как сообщало ИА Регнум, первый тур выборов президента Абхазии провели 15 февраля. На высший государственный пост претендовали вице-президент Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба. Впервые голосование проходило без российских наблюдателей. Председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан 16 февраля отметил, что Бадра Гунба лидировал в первом туре президентских выборов, набрав 46,38% голосов, вторым шёл оппозиционер Адгур Ардзинба с 36,92%. Поскольку никому из кандидатов не удалось набрать абсолютное большинство голосов, потребовалось провести второй тур.
В Абхазии 1 марта состоялся второй тур выборов президента республики. В этот день в Гагрском районе произошла попытка вторжения на избирательный участок. Инцидент случился в 14-м округе на участке № 5 в Цандрыпше. Туда зашли неизвестные вооружённые люди, которые попытались дестабилизировать обстановку, но ситуацию взяли под контроль полицейские. Двое предполагаемых нападавших после перестрелки с полицией были задержаны и госпитализированы, заявил Маршан.
В Абхазии в ходе второго тура выборов и дальнейшего подсчёта результатов произошли новые нападения на россиян, имеющих также гражданство республики. По фактам совершённых правонарушений возбудили уголовные дела по нескольким статьям, в том числе «Терроризм», сообщила 1 марта официальный представитель СК России Светлана Петренко.