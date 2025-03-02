Сухум, 2 марта, 2025, 03:55 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба заявил о своей победе во втором туре на выборах. Об этом он объявил на встрече со сторонниками штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Абхазия

«Это результат голосования нашего народа. Это не победа команды Бадры Гунбы и Беслана Бигвавы, это должно стать победой народа Абхазии ради будущего нашей страны», — отметил он.

По его словам, предварительные результаты говорят о доверии, которое оказали граждане Абхазии.

Как сообщало ИА Регнум, первый тур выборов президента Абхазии провели 15 февраля. На высший государственный пост претендовали вице-президент Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба. Впервые голосование проходило без российских наблюдателей. Председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан 16 февраля отметил, что Бадра Гунба лидировал в первом туре президентских выборов, набрав 46,38% голосов, вторым шёл оппозиционер Адгур Ардзинба с 36,92%. Поскольку никому из кандидатов не удалось набрать абсолютное большинство голосов, потребовалось провести второй тур.

В Абхазии 1 марта состоялся второй тур выборов президента республики. В этот день в Гагрском районе произошла попытка вторжения на избирательный участок. Инцидент случился в 14-м округе на участке № 5 в Цандрыпше. Туда зашли неизвестные вооружённые люди, которые попытались дестабилизировать обстановку, но ситуацию взяли под контроль полицейские. Двое предполагаемых нападавших после перестрелки с полицией были задержаны и госпитализированы, заявил Маршан.

В Абхазии в ходе второго тура выборов и дальнейшего подсчёта результатов произошли новые нападения на россиян, имеющих также гражданство республики. По фактам совершённых правонарушений возбудили уголовные дела по нескольким статьям, в том числе «Терроризм», сообщила 1 марта официальный представитель СК России Светлана Петренко.