Вашингтон, 2 марта, 2025, 03:50 — ИА Регнум. Американский сенатор Тед Круз заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужно было договориться с президентом США Дональдом Трампом о выгодном для Украины мире, но он устроил скандальную перепалку. Об этом политик высказался на подкасте в соцсети X.

U.S. Senate Тед Круз

По мнению Круза, встреча Зеленского с Трампом в Белом доме без преувеличения оказалась худшей в истории. Он считает, что киевский глава заранее всё спланировал.

«У него была одна цель: прийти и попросить Трампа о заключении хорошего мира для Украины. Вот и вся его задача. Но Зеленский решил, что он умнее всех», — сказал Тед Круз.

Сенатор добавил, что Зеленский решил, что может побороться с американским лидером, может оскорблять и принижать его. Но его быстро поставили на место, пояснил Круз.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля состоялась беседа Трампа и Зеленского, обернувшаяся перепалкой. Американский лидер потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки».

Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия. Трамп в свою очередь сказал, что Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США. Трамп после публичной перепалки попросил Зеленского уехать.

Перепалка в Белом доме между президентом США и главой киевского режима стала «лютой выволочкой в Овальном кабинете», прокомментировал ситуацию зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила искреннее удивление тем, как Трамп и Вэнс «сдержались и не вмазали этому подонку».