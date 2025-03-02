Вашингтон, 2 марта, 2025, 03:35 — ИА Регнум. Нападающему и капитану команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину осталось забить десять шайб, чтобы повторить достижение канадского нападающего Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

Michael Miller Александр Овечкин

Овечкин отметился в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампа-Бэй Лайтнинг». Он забил свою 884-ю шайбу. Однако встреча завершилась в пользу гостей. «Вашингтон Кэпиталз» проиграл со счетом 1:3.

Следующая игра с участием команды Овечкина состоится в ночь на 4 марта.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля российский капитан «Кэпиталз» отметился забитым голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Флорида Пантерз». «Вашингтон» уверенно переиграл соперников со счётом 6:3. Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил шайбу Овечкина в матче с «Пантерз» за 0,1 секунды до конца игры. По словам Карбери, такой гол — в истинной манере российского хоккеиста.

«Вашингтон Кэпиталз» 21 февраля поделился фотографией капитана команды Александра Овечкина и назвал его величайшим.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров отмечал, что Овечкин является главным спортсменом России. По его словам, вся страна болеет за то, чтобы он стал легендой российского и мирового хоккея.