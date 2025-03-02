Овечкину до повторения рекорда Гретцки осталось забросить десять шайб в НХЛ
Овечкин забил 884-й гол, сократив отставание от Гретцки до десяти шайб
Вашингтон, 2 марта, 2025, 03:35 — ИА Регнум. Нападающему и капитану команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину осталось забить десять шайб, чтобы повторить достижение канадского нападающего Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.
Овечкин отметился в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампа-Бэй Лайтнинг». Он забил свою 884-ю шайбу. Однако встреча завершилась в пользу гостей. «Вашингтон Кэпиталз» проиграл со счетом 1:3.
Следующая игра с участием команды Овечкина состоится в ночь на 4 марта.
Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля российский капитан «Кэпиталз» отметился забитым голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Флорида Пантерз». «Вашингтон» уверенно переиграл соперников со счётом 6:3. Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил шайбу Овечкина в матче с «Пантерз» за 0,1 секунды до конца игры. По словам Карбери, такой гол — в истинной манере российского хоккеиста.
«Вашингтон Кэпиталз» 21 февраля поделился фотографией капитана команды Александра Овечкина и назвал его величайшим.
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров отмечал, что Овечкин является главным спортсменом России. По его словам, вся страна болеет за то, чтобы он стал легендой российского и мирового хоккея.