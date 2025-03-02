Вашингтон, 2 марта, 2025, 03:20 — ИА Регнум. Журналист Такер Карлсон заявил, что нужно незамедлительно начать расследование преступлений главы киевского режима Владимира Зеленского и его окружения. Об этом американец написал в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум

Карлсон считает, что за последние три года под прикрытием западных союзников-покровителей киевский режим совершил множество серьезных преступлений.

Одно из преступлений — активная продажа оружия на международном черном рынке.

Также журналист обратил внимание, что «одному Богу известно, что украинцы сделали с патогенами из американских биолабораторий в своей стране».

Кроме того, Такер Карлсон обвинил Киев в политических убийствах, попытках убийств американских журналистов и чиновников разного уровня.

«Все это правда, и когда-нибудь она всплывет наружу. Лучше начать обвинять Зеленского прямо сейчас», — призвал Карлсон.

Он добавил, что ВСУ продавали не только оружие, но и технику наркокартелям.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп был не только разочарован, но и зол после переговоров с Зеленским 28 февраля. Об этом заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц. Разговор Трампа с Зеленским закончился скандалом и удалением украинской делегации из Овального кабинета.

Журналист Джексон Хинкл назвал Зеленского после его перепалки с Трампом нищим преступником и призвал посадить его в тюрьму.

Ранее журналистка CBS News заявила, что у президента США нет желания разговаривать с Зеленским после перепалки.