Вашингтон, 2 марта, 2025, 03:15 — ИА Регнум. От главы киевского режима Владимира Зеленского ждут публичных извинений после перепалки в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Об этом 1 марта написало агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Администрация Трампа в частном порядке ясно дала понять, что хочет публичных извинений от Зеленского», — указали в статье.

Отмечается, что это необходимо для налаживания отношений.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля в ходе встречи с руководством США именно Зеленский спровоцировал ссору в Овальном кабинете и о том, что он должен принести извинения Трампу, госсекретарь Марко Рубио заявил в интервью CNN. При этом у самого зачинщика перепалки другое мнение на этот счёт. В соцсети Х Зеленский выразил благодарность американскому лидеру за поддержку и визит, добавив, что Украине нужен справедливый и прочный мир, работа ради этого продолжится. А что касается извинений, то в интервью Fox News он их отверг, заявив что «не сделал чего-то плохого».

Вскоре после скандала с Зеленским Трамп заявил, что готов возобновить разговор с ним на определённых условиях. По его словам, диалог сторон возможен в том случае, если глава киевского режима не будет отрицательно высказываться о российском президенте Владимире Путине, а также продемонстрирует стремление к мирным переговорам.

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов считает, что США могут прекратить финансирование и поставки вооружения Киеву после того, как Зеленский нахамил Трампу во время переговоров в Белом доме. От главы киевского режима потребуются достаточно серьёзные шаги навстречу, извинения в отношении Трампа, пояснил эксперт.