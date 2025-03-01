Вильнюс, 2 марта, 2025, 02:51 — ИА Регнум. Вильнюс закупит у Киева оружие на 20 млн евро для передачи украинской армии. Об этом сообщило минобороны Литвы по итогам встречи главы ведомства Довиле Шакалене с представителем офиса президента Украины Александром Камышиным.

ИА Регнум

«Литва и впредь будет инвестировать средства в оборонную промышленность Украины, закупая вооружение для украинских военных на Украине», — заявил Шакалене.

Сделка предполагает вложение 20 млн евро.

Власти Литвы заверили, что и в дальнейшем будут «эти инвестиции наращивать».

Помимо этого, обсуждается возможность совместного с Украиной производства вооружения в Литве.

Как сообщало ИА Регнум, Украина намерена использовать замороженные российские активы на сумму более 300 млрд долларов для покупки оружия производства США.

Евросоюз 6 марта на экстренном саммите в Брюсселе скорее всего одобрит выделение Украине финансирования на сотни миллиардов евро, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Киевские власти в больших количествах продавали на черном рынке оружие, которое поставляли Соединенные Штаты Америки. За американскую военную помощь они получали 20% от его цены, считает журналист Такер Карлсон.