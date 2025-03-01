Вашингтон, 2 марта, 2025, 02:40 — ИА Регнум. Киевские власти в больших количествах продавали на черном рынке оружие, которое поставляли Соединенные Штаты Америки. За американскую военную помощь они получали 20% от его цены. Об этом заявил журналист Такер Карлсон в социальной сети Х.

Сергей Корсун ИА REGNUM Военная помощь Украине. Торговля оружием

«Оружие теперь в руках группировок по всему миру, включая ХАМАС, мексиканские наркокартели и силы, контролирующие сейчас Сирию», — считает американский журналист.

По заверению Такера Карлсона, Украина продавала оружие «за пятую часть цены — по двадцать центов за доллар». Также журналист обвинил ВСУ в продаже половины поставленной военной техники, в том числе наркокартелям на американской границе. По его мнению, наживается на этом также ЦРУ.

Как сообщало ИА Регнум, Украина намерена использовать замороженные российские активы на сумму более 300 млрд долларов для покупки оружия производства США, ранее писал Bloomberg.

Ещё в ноябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Украина продаёт оружие на Ближний Восток. Он уточнил, что оттуда вооружение распространяется по всему миру.

Олаф Шольц, будучи канцлером Германии, пытался купить у Бразилии оружие для ВСУ и продолжения конфликта с Россией, заявил 20 февраля президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.