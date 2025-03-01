Москва, 2 марта, 2025, 02:35 — ИА Регнум. Грузовой корабль «Прогресс МС-30» пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом 2 марта сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Nasa.gov Российский модуль «Звезда» на МКС

«Сегодня в 02:02 мск «Прогресс МС-30» в автоматическом режиме причалил к модулю «Звезда», — уточнили в Telegram-канале госкорпорации.

Корабль доставил на МКС новый скафандр для российских космонавтов.

Как сообщало ИА Регнум, ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-30» запустили в ночь на 28 февраля с космодрома Байконур. На борту корабля разместили около 2,6 тонны грузов, в том числе новый скафандр «Орлан», предназначенный для выхода в открытый космос. Миссия «Прогресса МС-30» продлится в течение 193 суток. Грузовой корабль перед стыковкой к МКС сделал 34 оборота вокруг Земли.

Длительность полёта российских экипажей на МКС в 2025 году увеличится до 7–9 месяцев. В «Роскосмосе» отметили, что это позволит сэкономить по одному кораблю каждые два года.