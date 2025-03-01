Тель-Авив, Израиль, 2 марта, 2025, 02:15 — ИА Регнум. Израиль согласился на предложение США о временном прекращении огня в секторе Газа на время Рамадана и Песаха. Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху со ссылкой на соответствующий план спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«В первый день реализации этого плана половина живых и погибших заложников будет освобождена, а в конце, если будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня, будут освобождены остальные заложники, живые и погибшие», — добавили в офисе премьера.

Отмечается, что решение принималось Нетаньяху с участием министра обороны и переговорной группы.

28 февраля с заходом солнца наступил месяц Рамадан. Первый день поста у мусульман начался 1 марта, а завершится — 29 марта. Еврейская Пасха (Песах) выпадает в этом году на даты с 12 до 20 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, в середине января Израиль и ХАМАС в ходе переговоров при посредничестве Катара, Египта и США заключили соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Оно должно было проходить в три этапа: первый — Израиль выведет войска из Газы, а ХАМАС освободит 33 заложника, второй — освобождение оставшихся израильских заключенных и постоянное прекращение огня, третий — обмен телами погибших.