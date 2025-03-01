Лондон, 2 марта, 2025, 02:05 — ИА Регнум. Крупная норвежская нефтяная компания Haltbakk Bunkers после скандальной перепалки американского президента Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского отказалась продавать топливо американским военным в Норвегии, а также прибывающим американским кораблям. Об этом написала британская газета Daily Express.

Иван Шилов ИА Регнум Топливо

После ухода украинской делегации из Овального кабинета Белого дома 28 февраля Haltbakk Bunkers опубликовала в соцсетях заявление о поддержке Зеленского, заверив, что прекратит поставки топлива всем американцам в Норвегии.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп был не только разочарован, но и зол после переговоров с Зеленским, пояснил ранее советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц.

Зеленский на переговорах пытался перебивать и возражать как Трампу, так и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и даже позволил себе нецензурную брань. В итоге американский лидер попросил Зеленского уехать и вернуться, когда тот будет «готов к миру».