Лондон, 2 марта, 2025, 01:52 — ИА Регнум. Великобритания впервые предоставила Украине заём из доходов от замороженных активов России. Об этом 1 марта сообщила газета The Times со ссылкой на министра финансов Соединенного Королевства Рейчел Ривс.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Безопасная Украина означает безопасную Великобританию. Это финансирование усилит Вооружённые силы Украины», — заявила глава британского минфина.

В рамках сделки Украина получит около 3 млрд долларов. По данным издания, средства поступят в ближайшее время.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о подписании соглашения по кредитной сделке с властями Британии. По его словам, деньги пойдут на производство вооружения на Украине. Долг погасят за счёт доходов от замороженных российских активов.

Лондон предоставил Киеву заём в размере 3,2 млрд долларов на оборонные нужды. Договорённость о финансировании была достигнута в ходе встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера с Зеленским 1 марта.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 февраля заявила, что Евросоюзу нужно придумать, как «креативно использовать» замороженные российские активы для помощи Украине. Она отметила, что ЕС продлил заморозку средств России.

Присвоение Западом российских средств и использование их против России не останется безнаказанным, подчёркивал президент Владимир Путин. Воровство всегда будет воровством, как бы его ни оформляли, пытаясь придать законности, добавил глава государства.