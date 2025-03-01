Киев, 2 марта, 2025, 01:14 — ИА Регнум. На Украине ночью 2 марта взрывы прогремели в Киеве, сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Взрывы в Киеве раздались на фоне объявленной воздушной тревоги.

Подробной информации об инцидентах не сообщается. Комментарии местных властей о возможных повреждённых объектах не поступали.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля и в ночь на 1 марта сообщалось о взрывах в ряде регионов, в том числе в Харькове, Киеве, Одессе и Одесской области, а также во временно оккупированном ВСУ Херсоне.

1 марта пресс-служба Минобороны проинформировала о нанесении удара по энергообъектам, обеспечивающим работу ВПК Украины. Удары наносились авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией по инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 136 районах.