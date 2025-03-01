Банги, 2 марта, 2025, 01:25 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров посетил с рабочим визитом Центрально-Африканскую Республику (ЦАР). Об этом 1 марта сообщила пресс-служба посольства России в ЦАР.

https://t.me/rusbangui Замглавы Минобороны РФ Юнус-Бек Евкуров в ЦАР

В рамках визита Евкуров встретился с президентом страны Фостен-Арканжем Туадерой и министром обороны Клодом-Рамо Биро.

Евкуров подтвердил, что Россия продолжит оказывать содействие народу ЦАР в укреплении безопасности в стране. Также стороны договорились о расширении сотрудничества в оборонной и экономической сферах, отметили в посольстве.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января на встрече с российским президентом Туадера выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку, позволившую ЦАР вернуть стабильность и войти в число суверенных государств. Он также поблагодарил Россию за поставки зерна и топлива, за российских инструкторов, работа которых укрепила сотрудничество Москвы и Банги.

Путин в ходе переговоров в Кремле заявил, что Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Центрально-Африканской Республике. Он уточнил, что в основном это касается поставок продовольствия, прежде всего пшеницы.

Также Туадера обсудил с Путиным вопросы добычи полезных ископаемых, сотрудничество в сфере безопасности, развитие экономического сотрудничества, сельское хозяйство, шахты, геологию и животноводство. По словам Путина, товарооборот России и ЦАР за 2024 год вырос почти в восемь раз. Это хорошая тенденция, но речь пока идёт о небольших объёмах, добавил президент РФ.

Взаимоотношения России и ЦАР развиваются с 1960 года, с момента провозглашения независимости республики, напомнил доктор политических наук, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнёв. Сотрудничество и взаимодействие стран осуществлялось по трём ключевым направлениям: военному, торгово-экономическому и гуманитарному, уточнил эксперт.