Киев, 2 марта, 2025, 01:22 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале заявил о подписании соглашения по кредитной сделке с властями Британии. Долг погасят за счёт доходов от замороженных российских активов.

Сергей Корсун ИА Регнум

Зеленский рассказал, что был подписан кредитный договор между Украиной и Великобританией.

«Ссуда для усиления нашей обороноспособности, которая будет погашена за счет доходов, полученных от замороженных российских активов. Деньги пойдут на производство вооружения на Украине», — пояснил глава киевского режима.

Британия ещё осенью обещала Киеву кредит на 2,26 млрд фунтов с погашением из доходов от замороженных активов РФ.

Как передавало ИА Регнум, Лондон предоставил Киеву заём в размере 3,2 млрд долларов на оборонные нужды. Договорённость о финансировании была достигнута в ходе встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера с Зеленским 1 марта.

Стармер 27 февраля во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что Британия в 2025 году нарастит военные поставки Украине. Также он поддержал высказывания Трампа о том, что Европа должна взять на себя основную роль в вопросе поддержки Украины.

24 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфисковать замороженные российские активы невозможно, так как это противоречит международному праву. Но прибыль с этих активов, по его словам, якобы можно использовать в том числе для поддержки киевского режима.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Евросоюзу нужно придумать, как «креативно использовать» замороженные российские активы для помощи Украине. Она отметила, что ЕС продлил заморозку средств России.

Президент России Владимир Путин отмечал, что присвоение Западом российских средств и использование их против России не останутся безнаказанными.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что ЕС в полной мере ощутит ответные меры Москвы в случае, если доходы от замороженных российских активов передадут киевскому режиму.