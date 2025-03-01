Будапешт, 2 марта, 2025, 01:00 — ИА Регнум. Заезд знаменитостей на Украину сопровождался выражением сочувствия за денежное вознаграждение через Агентство по международному развитию (USAID). Такого крупнейшего коррупционного скандала за свою политическую карьеру не смог вспомнить премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

«Крупным знаменитостям, звёздам давали деньги, чтобы они ездили на Украину. Они не от души и из сочувствия к украинцам делали это, что вообще могло бы случиться, а получали за это миллионы евро или долларов. Я в политике уже 40 лет, в том числе в международной политике, и могу сказать, что ничего подобного я не видел. Не знаю, крупнейший ли это западный коррупционный скандал в истории, но как очевидец я такого ещё не встречал», — отметил Орбан в эфире телеканала TV2.

Венгерский премьер добавил, что журналистам и неправительственным организациям также платили за продвижение определённых нарративов, игнорируя при этом собственное мнение. Таким образом из бюджета США по разным причинам перечислялись миллиарды долларов в фонды, которые распределяли средства по всему миру, пояснил Орбан.

Венгрия, подчеркнул он, не станет «марионеткой на нитках». Венгры сами решат, кому и во что верить, на это невозможно повлиять с помощью манипуляций, резюмировал премьер.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году Украину посетила голливудская актриса Анджелина Джоли. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала визит Джоли попыткой Запада отвлечь внимание от ситуации на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе.

Также после начала СВО в Киеве побывали актёры Шон Пенн, Орландо Блум и другие.

В 2023 году представители администрации главы киевского режима Владимира Зеленского попытались заработать на сотрудничестве с голливудским актёром Дэнни Трехо. Однако он отказался, обвинив украинских чиновников в стремлении получить откат.