Вашингтон, 2 марта, 2025, 00:54 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп был не только разочарован, но и зол после переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом в беседе с телеканалом Fox News сообщил советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц.

Иван Шилов ИА Регнум

Бывший военный считает, что встреча Трампа с Зеленским могла бы стать позитивным моментом для Киева.

«В случае успеха США перешли бы к дальнейшим переговорам с Россией и добились прекращения войны. Но вместо этого, что и расстроило президента, — честно говоря, разозлило, — стало неясно, хочет ли Зеленский по-настоящему остановить бои», — пояснил Уолтц.

Разговор Трама с Зеленским закончился скандалом и удалением украинской делегации из Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, ранее советник Трампа рассказал, что команда Зеленского почти разрыдалась после перепалки в Овальном кабинете, поскольку их попросили покинуть Белый дом. Президент США напомнил Зеленскому о новой стратегии по разрешению военного конфликта и указал на недостатки в ВСУ. Главе киевского режима нужно переосмыслить свой подход к переговорному процессу, заключил Уолтц.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя произошедшее, отметила, что США не позволят другим странам собой пользоваться.