Киев, 2 марта, 2025, 00:17 — ИА Регнум. Лондон предоставил Киеву заём в размере 3,2 млрд долларов на оборонные нужды. Об этом 1 марта сообщил украинский телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным журналистов, соответствующая договорённость была достигнута в ходе встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Подробности соглашения телеканал не привёл.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 1 марта Зеленский прилетел в Лондон. Его визит был обусловлен приглашением британской стороны. 2 марта он проведёт переговоры с королем Карлом III и с представителями Евросоюза.

Зеленского лично встретил глава британского правительства Кир Стармер и пообещал поддерживать киевский режим столько, сколько потребуется. Британия стремится достичь прочного мира для Украины, основанного на суверенитете и безопасности, заверил Стармер.

Неуважительная речь Зеленского на встрече с американским лидером Дональдом Трампом может нести угрозу Европе, заявил 1 марта президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. По его словам, вполне возможно, что Европа будет нести ответственность за восстановление Украины, сохранение НАТО. Лула да Силва предположил, что на Европу будет возложена ответственность за происходящую катастрофу.

Кир Стармер 27 февраля во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что Британия в 2025 году нарастит военные поставки Украине. Также он поддержал высказывания Трампа о том, что Европа должна взять на себя основную роль в вопросе поддержки Украины.