Париж, 2 марта, 2025, 00:09 — ИА Регнум. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности восстановления диалога с президентом РФ Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА Регнум Путин и Макрон

«Ничто не исключено, я всегда об этом говорил. Диалог с президентом Путиным сможет состояться в подходящий момент», — цитирует Макрона издание Le Journal du Dimanche (LeJDD).

По мнению президента Франции, взаимоотношения с Москвой могут состояться, «когда ситуация стабилизируется». Что имел в виду Макрон под стабилизацией, не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, Евросоюз 6 марта на экстренном саммите в Брюсселе скорее всего одобрит выделение Украине финансирования на сотни миллиардов евро, ранее заявил Эммануэль Макрон.

Францию вычеркнули из процесса урегулирования конфликта на Украине, заявила лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Ранее Макрон также заявил о готовности переговорить с президентом России «в подходящий момент» в цикле урегулирования конфликта на Украине. Он утверждал, что никогда не объявлял об отправке сухопутных войск на Украину и планов у Парижа таких пока нет. По словам Макрона, европейские союзники Украины думают о предоставлении ей гарантий безопасности.