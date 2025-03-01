Лондон, 1 марта, 2025, 23:54 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский после визита в США прилетел в Великобританию. Его лично встретил глава британского правительства Кир Стармер, который пообещал поддерживать Украину.

Sergeant Tom Robinson RLC. MOD Резиденция премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит

«У вас есть полная поддержка в Великобритании, мы будем с вами и с Украиной так долго, как потребуется», — заявил премьер-министр, приветствуя Зеленского.

Стармер добавил, что Британия стремится достичь прочного мира для Украины, основанного на суверенитете и безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 1 марта Зеленский прилетел в Лондон. Его визит был обусловлен приглашением британской стороны. 2 марта он проведёт переговоры с королем Карлом III и с представителями Евросоюза.

Кир Стармер 27 февраля встретился в президентом США Дональдом Трампом. Обозреватели американской газеты Politico отметили, что глава Белого дома в ходе встречи послал европейским странам «отрезвляющий сигнал» по украинскому вопросу. Президент США не поддержал премьера Британии, когда тот призвал Вашингтон обеспечить гарантии безопасности для Украины после завершения конфликта, и отклонил просьбу поддержать усилия Европы по защите Украины, указали авторы.

В ходе встречи со Стармером президент США спросил британского премьера, сможет ли его страна справиться с Россией без посторонней помощи. Присутствовавшие на встрече журналисты засмеялись. Стармер, не ответив на вопрос, также улыбнулся.