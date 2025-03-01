Курская область, 1 марта, 2025, 23:31 — ИА Регнум. При ударе беспилотника ВСУ по территории Беловского района Курской области пострадал мужчина. Об этом 1 марта сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон, ВСУ

«В результате атаки ранен мужчина 1975 года рождения, он ремонтировал машину в гараже. С минно-взрывной травмой, осколочными ранениями грудной клетки и нижних конечностей его доставили в Курскую областную больницу», — уточнил Хинштейн в Telegram-канале.

Также от взрыва украинского беспилотника был повреждён автомобиль.

Врио главы Курской области пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему и призвал жителей сохранять бдительность, поскольку ВСУ продолжают атаковать мирных граждан и инфраструктуру региона.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 марта силы ПВО обнаружили и ликвидировали над восемью регионами России 48 вражеских беспилотников. Самая массированная атака ВСУ с воздуха пришлась на Тверскую область, где ВС РФ ликвидировали 21 дрон. Ещё 11 БПЛА уничтожили в небе над Крымом. Пять вражеских дронов ночью сбили в Брянской области. В Белгородской и Ростовской областях уничтожили по три украинских беспилотника. По два дрона поразили в Смоленской и Липецкой областях. Ещё один БПЛА был сбит в Курской области.

Активность FPV-дронов ВСУ на курском направлении снижается, что облегает штурмовые действия российским войскам, отмечали 26 февраля в Минобороны РФ. Противник несёт огромные потери в живой силе и технике.