Бразилиа, 1 марта, 2025, 23:14 — ИА Регнум. Неуважительная речь главы киевского режима Владимира Зеленского на встрече с американским лидером Дональдом Трампом может нести угрозу Европе. С таким утверждением 1 марта выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Иван Шилов ИА REGNUM Лула да Силва

«Я верю в дипломатию. С тех пор, как она была создана, не было сцены столь гротескной, столь неуважительной, как та, что мы наблюдали в Овальном зале Белого дома. Я считаю, что речь Зеленского нанесла ущерб Евросоюзу. <…> Вполне возможно, что Европа будет нести ответственность за восстановление Украины, сохранение НАТО, и очень возможно, что на Европу будет возложена ответственность за происходящую катастрофу», — пояснил Лула да Силва.

Президент Бразилии выразил уверенность, что теперь все усвоили урок, так как только мир способен вернуть жизнь в нормальное русло и позволить жить в процветании.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля состоялась беседа Трампа и Зеленского, обернувшаяся перепалкой. Американский лидер в начале встречи назвал «превосходными» свои контакты с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе переговоров глава киевского режима выступил против прекращения огня и перемирия. Трамп, в свою очередь, сказал, что Зеленский проявляет неуважение к США, а после публичного скандала попросил его покинуть Белый дом. В итоге совместная пресс-конференция была отменена, также не состоялось запланированное подписание сделки по редкоземельным металлам.

После перепалки в Белом доме между Трампом и Зеленским европейские политики высказали слова поддержки в соцсетях в адрес главы киевского режима, но ждать от Европы более конфронтационных выпадов в отношении США не стоит, считает политолог, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров. По словам эксперта, у Европы нет возможности полностью покрыть американские расходы на Украину и взять на себя финансирование страны.