Москва, 1 марта, 2025, 23:05 — ИА Регнум. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что один из участников преступной группы, напавшей на избирательный участок и открывшей огонь по полицейским 1 марта, уже установлен.

МВД Абхазии

По информации силовиков, стрелявшим оказался Нурик Смыр.

«В ходе ответного огня он получил ранение и находится в больнице», — пояснила Петренко.

Установление других участников нападения продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, в Абхазии в ходе второго тура выборов произошли новые нападения на россиян, имеющих также гражданство республики. По фактам совершённых правонарушений возбудили уголовные дела по нескольким статьям, в том числе «Терроризм».

1 марта в Гагрском районе Абхазии в ходе проведения второго тура президентских выборов произошла попытка вторжения на избирательный участок. Инцидент случился в 14-м округе на участке № 5 в Цандрыпше. На участок зашли неизвестные вооружённые люди, которые попытались дестабилизировать обстановку, но ситуацию взяли под контроль полицейские. Двое предполагаемых нападавших после перестрелки с полицией были задержаны и госпитализированы, заявил председатель Центризбиркома республики Дмитрий Маршан.

В Абхазии 1 марта состоялся второй тур выборов президента. По данным на 15:00 мск, явка избирателей составила 43% при необходимых для признания голосования состоявшимся 25%. На высший государственный пост претендуют вице-президент Бадра Гунба, победивший в первом туре, и оппозиционер Адгур Ардзинба.