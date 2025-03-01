Цюрих, Швейцария, 1 марта, 2025, 22:58 — ИА Регнум. Со следующего сезона 2025/26 в правила игры в футбол будут внесены несколько изменений. Такое решение принял международный совет футбольных ассоциаций (IFAB).

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Так, если вратарь будет удерживать мяч в руках более восьми секунд, то арбитр обязан будет назначить угловой удар. Таким образом IFAB предлагает бороться с умышленной задержкой игры вратарями.

В организации пояснили, что эта поправка уже была опробована и её признали успешной.

До введения новых правил в футболе для вратарей действовало правило «шести секунд». Если голкипер удерживал мяч в руках дольше, то судья назначал свободный удар. При этом такое происходило не всегда.

Также по новой трактовке право разговаривать с арбитром будут иметь только капитаны команд. По мнению экспертов, это должно привести к более уважительному и организованному общению на поле.

Как сообщало ИА Регнум, президент российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил уверенность, что сборную России и национальные клубы допустят до международных соревнований в период его нового срока на должности.

2 февраля функционера переизбрали на пост главы РФС на четыре года.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборные России от соревнований.