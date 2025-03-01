Вашингтон, 1 марта, 2025, 22:55 — ИА Регнум. Члены команды главы киевского режима Владимира Зеленского почти разрыдалась после перепалки в Овальном кабинете с руководством США, поскольку их попросили покинуть Белый дом. Об этом сообщил 1 марта советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц.

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«Его [Зеленского] посол и советник были практически в слезах, желая, чтобы это [сделка] продолжалось. Но Зеленский всё ещё спорил», — уточнил Уолтц в беседе с CNN.

По словам советника Трампа, он напомнил Зеленскому о новой стратегии главы Белого дома по разрешению военного конфликта и указал на недостатки в Вооружённых силах Украины. Главе киевского режима нужно переосмыслить свой подход к переговорному процессу, заключил Уолтц.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля Зеленский на переговорах в Белом доме выступил против прекращения огня и перемирия. Трамп заявил, что Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США. После публичной перепалки Трамп попросил Зеленского уехать.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя произошедшее, отметила, что США не позволят другим странам собой пользоваться.

Зеленский одержим сохранением власти, отвергает мир, который для него «смерти подобен», и одержим продолжением войны, прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Достижение мира возможно только при полном устранении первопричин украинского кризиса, то есть отказе от принятия Украины в НАТО, демилитаризации и денацификации Украины, а также признании существующих реалий «на земле», добавила дипломат.

Встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне стала плохим событием, поскольку показала, что руководители Украины не хотят мира, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, эти переговоры имели важнейшее значение для решения вопроса «о войне и мире в Европе».