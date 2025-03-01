Москва, 1 марта, 2025, 22:36 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что из всех артистов она бы отменила главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом она заявила 1 марта во время вручения музыкальной премии «Виктория».

Global Look Press/IMAGO/Martin Dalton

«Есть такой артист, которого я бы отменила, — Зеленский», — цитирует ТАСС слова Захаровой.

19 февраля член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор-Грин назвала Зеленского актером в зеленом комбинезоне, который вымогает у всех деньги.

Конгрессвумен отметила, что украинский конфликт всегда являлся операцией по отмыванию денег и «гибридной войной» против России. По ее словам, глава киевского режима выступает за продолжение вооруженного конфликта, в то время как уже фактически уничтожил «почти целое поколение украинских мужчин».

Как сообщало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп 19 февраля назвал лидера киевского режима «диктатором без выборов», который может потерять свой пост в случае проведения президентских выборов на Украине. По словам Трампа, Зеленского сейчас поддерживают только 4% украинцев.

Глава Белого дома также указал на то, что с предыдущих выборов президента Украины прошло много времени, и добавил, что вопрос избрания нового главы государства в этой стране — это не требование России, а беспокоящий многие страны вопрос.

Президент США отметил, что имевший скромные успехи как комедиант Зеленский не мог бы победить Россию. Трамп добавил, что глава киевского режима плохо справляется со своей работой.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Зеленский утратил легитимность, когда истек срок его президентских полномочий в мае 2024 года.

Так, в декабре 2024 года глава государства рассказал, что Конституция Украины не предусматривает продления полномочий президента даже в случае введения военного положения. Легитимным органом власти осталась Верховная рада, но при нелегитимности первого лица государства остальные органы власти утратили свою правомочность, добавил Путин.