Вашингтон, 1 марта, 2025, 22:40 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский встретится с королем Великобритании 2 марта. Об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Global Look Press/Pool/Keystone Press Agency

По информации BBC, Зеленский встретился по прилёту в Лондон с премьер-министром Британии Киром Стармером в 20:15 мск.

2 марта он проведет переговоры с королем Карлом III и с представителями Евросоюза. Где именно будет проходить встреча — не уточняется.

Визит Зеленского обусловлен приглашением британской стороны.

Как сообщало ИА Регнум, после перепалки в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима европейские политики высказали слова поддержки в социальных сетях в адрес Зеленского, но ждать от Европы более конфронтационных выпадов в отношении США не стоит, заявил политолог, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в разговоре с агентством.

Фёдоров назвал европейские страны вассалами США, которые, согласно метафоре президента России Владимира Путина, «к ноге хозяина все прильнут и будут хвостиком махать». Единственная страна, которая может и не прильнуть, — это Франция, заявил политолог.

Зеленский 28 февраля прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом, который ранее утверждал, что намерен с ним подписать соглашение об использовании природных ресурсов Украины. Беседа переросла в перепалку в присутствии журналистов. Американский президент потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки».

Кроме того, Трамп напомнил Зеленскому о 350 млрд долларов военной помощи от «глупого президента». Речь шла о средствах, которые выделила Киеву администрация бывшего президента США Джо Байдена. В итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом. Совместную пресс-конференцию отменили, анонсированное ранее подписание соглашения по полезным ископаемым не состоялось.