Москва, 1 марта, 2025, 22:24 — ИА Регнум. В Абхазии в ходе второго тура выборов и дальнейшего подсчёта результатов произошли новые нападения на россиян, имеющих также гражданство республики. По фактам совершённых правонарушений возбудили уголовные дела по нескольким статьям, в том числе «Терроризм», сообщила 1 марта официальный представитель СК России Светлана Петренко.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Зарегистрировано несколько фактов угроз жизни, воспрепятствования волеизъявлению, в частности путём порчи урн с бюллетенями. В одном из случаев был открыт огонь из автоматического оружия по сотрудникам правоохранительных органов Республики Абхазия», — уточнили в Telegram-канале СКР.

Официальный представитель ведомства добавила, что несколько нападавших задержали. Российские и абхазские правоохранители установили значительную часть подозреваемых. В настоящее время ведётся работа по задержанию всех причастных.

Установлено имя одного из участников преступной группы, напавшей на избирательный участок и открывшей огонь по абхазским правоохранителям. При задержании он получил ранение и находится в больнице, заключила Петренко.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта в Гагрском районе Абхазии в ходе проведения второго тура президентских выборов произошла попытка вторжения на избирательный участок. Инцидент случился в 14-м округе на участке № 5 в Цандрыпше. Туда зашли неизвестные вооружённые лица, которые попытались дестабилизировать обстановку, но ситуацию взяли под контроль правоохранители. Двое предполагаемых нападавших после перестрелки с полицией были задержаны и госпитализированы, заявил председатель Центризбиркома республики Дмитрий Маршан.

В Абхазии 1 марта состоялся второй тур выборов президента. По данным на 15:00 мск, явка избирателей составила 43% при необходимых для признания голосования состоявшимся 25%. На высший государственный пост претендуют вице-президент Бадра Гунба, победивший в первом туре, и оппозиционер Адгур Ардзинба.