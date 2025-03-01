Будапешт, 1 марта, 2025, 21:56 — ИА Регнум. Встреча президента США Дональда Трампа с лидером киевского режима Владимиром Зеленским в Вашингтоне стала плохим событием, поскольку показала, что руководители Украины не хотят мира, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу ТV2.

Global Look Press/Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos

По словам Орбана, встреча Трампа и Зеленского имела важнейшее значение для решения вопроса «о войне и мире в Европе».

«То, что мы увидели вчера, было плохим событием. [Зеленский] продемонстрировал, что не хочет мира или по крайней мере не желает его на тех условиях, которые предлагают американцы», — сказал премьер Венгрии.

Он подчеркнул, что жители Украины измождены конфликтом, а сама страна «находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких».

Политолог Никита Ляховецкий в беседе с ИА Регнум ранее предположил, что США в ответ на поведение Зеленского на переговорах могут остановить отправку вооружений Украине, санкционированную ещё администрацией экс-президента Джозефа Байдена. По словам политолога, Зеленский так и не научился быть политиком, а уж тем более дипломатом, так как последние годы он говорил со своими партнёрами не с позиции диалога, а с позиции постоянных требований.

Политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум сообщил, что ранее в Овальном кабинете Белого дома не случалось словесных перепалок между президентом США и главой режима страны, которая живёт на деньги Америки. Светов назвал Зеленского марионеткой, которая приехала в Белый дом и «плюнула в лицо людям, которые её содержат, дают деньги, оружие и всё прочее».

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия. Трамп заявил, что Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США. После публичной перепалки президент США попросил Зеленского уехать.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя произошедшее, отметила, что США не позволят другим странам собой пользоваться.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский во время визита в США попытался устроить шоу на весь мир, но не сумел, поскольку потерял связь с реальностью. В итоге Трамп «вынес его из Белого дома вперёд ногами», отметил парламентарий.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Зеленский одержим сохранением власти, отвергает мир, который для него «смерти подобен», и одержим продолжением войны. Достижение мира возможно только при полном устранении первопричин украинского кризиса, то есть отказе от принятия Украины в НАТО, демилитаризации и денацификации Украины, а также признании существующих реалий «на земле», добавила Захарова.