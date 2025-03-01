Сухум, 1 марта, 2025, 21:44 — ИА Регнум. В Гагрском районе Абхазии в ходе проведения второго тура президентских выборов произошла попытка вторжения на избирательный участок, двое предполагаемых нападавших после перестрелки с полицией задержаны и госпитализированы. Об этом 1 марта сообщил председатель Центризбиркома республики Дмитрий Маршан.

Инцидент произошёл в 14-м округе на участке №5 в Цандрыпше. Туда зашли неизвестные вооружённые лица. Они попытались дестабилизировать обстановку, но ситуацию взяли под контроль правоохранители.

«На Мюссерском посту при попытке остановить вооружённых людей правоохранительные органы отреагировали жёстким образом и злоумышленники, которые не подчинились милиции, открыли по ним огонь», — сообщил Маршан журналистам.

Пострадавшими оказались не люди, находящиеся на избирательном участке, а двое злоумышленников, устроившие перестрелку с полицией, пояснил глава ЦИК. Раненые были госпитализированы в больницу, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

«РИА Новости» сообщили, что в МВД Абхазии назвали нападение на избирательный участок политическим террором. Источник агентства предположил, что таким образом оппозиция отреагировала на первые данные о поражении на выборах президента республики.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта в Абхазии состоялся второй тур выборов президента. По данным на 15:00 мск явка избирателей составила 43% при необходимых для признания голосования состоявшимся 25%. На высший государственный пост претендуют вице-президент Бадра Гунба, победивший в первом туре, и оппозиционер Адгур Ардзинба.

Первый тур голосования состоялся 15 февраля. 16 февраля Маршан заявил, что Гунба лидирует в первом туре президентских выборов, набрав 46,38% голосов, Ардзинба получил 36,92% голосов.

Как передавало ИА Регнум, СМИ ранее сообщили, что лица, действующие в интересах одного из кандидатов в президенты Абхазии, требовали от местных жителей, имеющих в том числе российское гражданство, поддерживать конкретные политические силы. Следственный комитет РФ заявил, что проведёт проверку по факту угроз и нарушения прав россиян в Абхазии.