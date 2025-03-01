Вашингтон, 1 марта, 2025, 21:26 — ИА Регнум. Команда главы Белого дома Дональда Трампа посоветовала американскому лидеру прекратить переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом заявил помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц эфире телеканала Fox News.

Global Look Press/Annabelle Gordon — CNP/Consolidated News Photos

«У нас было совещание после этой перепалки, после того как прессу попросили удалиться, и мы фактически единогласно посоветовали президенту, что после такого оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим, как можно двигаться вперёд, и любое дальнейшее взаимодействие будет шагом назад», — заявил Уолтц.

По его словам, заключение соглашения по полезным ископаемым могло бы стать «позитивным моментом для Украины», однако вместо этого «Зеленский не дал чётко понять, что хочет остановить бои», что и огорчило и разозлило Трампа. Украинский посол в Вашингтоне и советники Зеленского «со слезами на глазах» просили продолжить переговоры после перепалки, отметил Уолтц.

Помощник Трампа по нацбезопасности также рассказал, что Белый дом нацелен применить новый подход для достижения мира вопреки привычке Зеленского «слышать о поддержке столько, сколько потребуется».

«Это то, что он слышал годами от [бывшего президента США Джо] Байдена и его команды, и, видимо, он не получил уведомления о том, что в городе новый шериф, это новый президент», — отметил Уолц.

Он подчеркнул, что Зеленский «оказал своей стране медвежью услугу», а его поведение было «абсолютно неприемлемым».

В ходе беседы Трамп обратился к главе киевского режима с заявлением о необходимости прекращения огня и начала переговоров. Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия. Трамп, в свою очередь, сказал, что Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США. Президент США попросил Зеленского досрочно покинуть Белый дом.

Как передавало ИА Регнум, ранее Трамп отмечал, что Украине следует «забыть» о возможности вступить в НАТО. Также он заявлял, что Вашингтон в ходе переговоров с РФ поставит вопрос о возвращении Украине части её бывших территорий, но сделать это будет «сложно». По словам Трампа, две главные цели США в отношении Украины — прекратить кровопролитие и возместить ранее вложенные средства.