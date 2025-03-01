Москва, 1 марта, 2025, 21:07 — ИА Регнум. Российские военнослужащие нанесли удар оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по полигону Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Соответствующие кадры 1 марта опубликовало Минобороны РФ в Telegram-канале.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Расчётом ОТРК «Искандер-М» нанесен удар по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области, на котором проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ», — сказано в подписи к видео.

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