Одесса, Украина, 1 марта, 2025, 21:08 — ИА Регнум. Вечером 1 марта в Одессе прогремел взрыв, сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Одессе прозвучал взрыв», — говорится в сообщении.

Другие детали не приводятся. Уточняется, что в восьми областях Украины действует воздушная тревога.

Позднее в Одесской областной администрации заявили, что по городскому морскому порту был нанесён удар баллистической ракетой. Пострадало «грузовое судно под флагом Панамы», отмечалось в сообщении.

Минобороны РФ об ударах по Одессе 1 марта не сообщало.

Украинские СМИ вечером 28 февраля и в ночь на 1 марта сообщали о взрывах в ряде регионов, в том числе в Харькове, Киеве, Одессе и Одесской области, а также во временно оккупированном ВСУ Херсоне.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта пресс-служба Минобороны проинформировала о нанесении удара по энергообъектам, обеспечивающим работу ВПК Украины. Удары наносились авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией по инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 136 районах.